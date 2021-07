È il giorno di Brahim Diaz al Milan. Il trequartista spagnolo è arrivato in Italia ed è pronto a cominciare la seconda stagione in rossonero. Circondato dai giornalisti al suo arrivo all'aeroporto di Milano Linate, Brahim Diaz ha rilasciato le sue prime parole: "Sono molto contento"

Brahim Diaz al Milan: le cifre dell’affare

Dopo una prima stagione in rossonero in cui ha preso parte a 39 partite ufficiali (tra Serie A, Coppa Italia e Europa League), segnando 7 gol e registrando 4 assist, il Milan di Pioli ha voluto fortemente avere di nuovo in rosa Brahim Diaz anche per la stagione 2021/2022. Le trattative con il Real Madrid sono arrivate alla fumata bianca nelle ultime ore: Brahim Diaz si trasferisce così al Milan con la formula del prestito biennale a 3 milioni di euro (1,5 a stagione) con diritto di riscatto a favore del club rossonero fissato a 22 milioni. Il Real Madrid ha comunque ottenuto un diritto per una ipotetica futura recompra del calciatore, fissata a 27 milioni.