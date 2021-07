Fodé Ballo-Touré era atteso a Milano nella serata di venerdì e questo sabato avrebbe dovuto svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il Milan. Il giocatore però non è arrivato ancora in Italia e per la conclusione della trattativa il club rossonero dovrà attendere ancora un po’. Ci sono ancora dei dettagli da risolvere con il Monaco prima che il club del Principato lasci partire l’esterno sinistro. Visite mediche quindi rimandate per Ballo-Touré: il Milan deve risolvere tutti i dettagli della trattativa con il Monaco prima che l'affare possa ritenersi concluso a tutti gli effetti. Questo intoppo comunque non impedirà la conclusione positiva della trattativa: una volta risolti e definiti gli ultimi dettagli, Ballo-Touré effettuerà le visite mediche, previste già tra stasera e domani mattina.