Venezia: in arrivo dall'MLS c'è Gianluca Busio

Il Venezia continua la sua preparazione in vista della prossima stagione di Serie A e si dimostra molto attivo in questi giorni di calciomercato. Dopo l'annuncio avvenuto nella giornata di giovedì dell'ufficialità dell'acquisto del centrocampista Tanner Tessmann dal Dallas, e quello di venerdì del portiere Arvidsson in prestito con diritto di riscatto dall'Helsingborgs, il Venezia non si ferma e continua a pescare talenti in MLS: in arrivo c'è Gianluca Busio, giovane centrocampsita statunitense classe 2002 di proprietà dello Sporting Kansas City. Busio è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Venezia di Paolo Zanetti: l'intesa con il club statunitense è stata trovata sulla base di un trasferimento da quattro milioni di euro più bonus. Il giocatore è atteso in Italia la prossima settimana.