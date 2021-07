L'amministratore delegato nerazzurro ha fatto il punto sul mercato dell'Inter ai microfoni di Sky Sport: "L'intenzione è ripartire con questo gruppo che ci ha dato grandi soddisfazioni. Bellerin è un nome che ha la nostra attenzione, ma ora stiamo valutando la rosa. Nandez? Giocatore di tutto rispetto, ma all'orizzonte non vedo una trattativa rapida e veloce. Dimarco rappresenta presente e futuro dell'Inter" CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Prima uscita ufficiale per la nuova Inter di Simone Inzaghi contro il Lugano, ma anche l'occasione per parlare di calciomercato. Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, che ha fatto il punto su alcuni nomi caldi in casa nerazzurra. A partire da quello di Bellerin, possibile erede di Hakimi sulla fascia destra: "L'intenzione è ripartire con questo gruppo, che ci ha regalato grandi soddisfazione e merita di essere considerato come una grande squadra. Bellerin è un nome che si fa, sul quale c'è la nostra attenzione, ma non è un nostro calciatore e quindi non vado oltre, come è giusto e rispettoso che sia".

"Telles? Non escludo nulla. Dimarco rappresenta presente e futuro" leggi anche Non solo Roma: anche l'Inter pensa a Telles Inter che è però alla ricerca di un esterno anche sul lato sinistro, con l'ultimo nome che potrebbe portare al ritorno di Alex Telles: "Non escludo nulla, nel calcio tutto può capitare. In questo momento siamo concentrati nel valutare tutte le opportunità, senza avere la fretta di chiudere questa o quell'altra operazione. Siamo in una fase valutativa, è giusto che anche Inzaghi possa esprimere il proprio parere ed è giusto che lo faccia dopo aver avuto un contatto diretto con tutta la rosa a disposizione". Per la fascia sinistra, però, Marotta individua un nome già presente all'interno del gruppo nerazzurro: "Dimarco rappresenta il presente e il futuro dell'Inter. Anch'egli è sotto osservazione di Inzaghi perchè potrebbe essere una piacevole realtà del presente di questa stagione".