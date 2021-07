Per l'esterno sinistro uruguaiano il Palmeiras chiede 18 milioni, ma i giallorossi non sono disposti ad accontentare la richiesta del club brasiliano. In alternativa interessa Alex Telles

Spunta un nuovo nome per la fascia sinistra della Roma ed è quello di Matias Viña . L'esterno sinistro uruguaiano, con passaporto italiano, veste dal 2020 la maglia del Palmeiras , club con cui ha collezionato 5 gol e 10 assist in 68 presenze. Per il classe '97, che ha disputato la Copa America con l'Uruguay, i giallorossi sono pronti a fare un investimento importante: per il giocatore, che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024, il club brasiliano chiede 18 milioni , ma la Roma non è disposta a soddisfare questa richiesta.

L'alternativa a Viña

Qualora il Palmeiras non dovesse abbassare le pretese per Viña, la Roma potrebbe virare su una soluzione in prestito. In tal senso, un nome che interessa è quello di Alex Telles: il terzino sinistro classe 1992 del Manchester United, che nella stagione 2015/16 ha vestito la maglia dell'Inter, ha realizzato 4 assist in 24 presenze nel suo ultimo campionato in Inghilterra. Per Mourinho l'ex Porto sarebbe un ottimo sostituto di Leonardo Spinazzola, che a causa dell'infortunio al tendine d'achille durante l'Europeo dovrà restare fermo per 4 mesi.