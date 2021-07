Un attaccante giovane e che già conosce la Serie A, visto il passato prima al Milan e poi alla Fiorentina. La Sampdoria è al lavoro per provare a riportare in Italia Patrick Cutrone, classe 1998 di proprietà degli inglesi del Wolverhampton ma che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito con gli spagnoli del Valencia (solo 101' in campo). La società blucerchiata ha come obiettivo quello di ringiovanire il reparto offensivo e quella di Cutrone rappresenta un'idea che potrebbe concretizzarsi solo in caso di cessione di un altro attaccante della rosa. La Sampdoria intanto ha già avviato i primi contatti con il Wolverhampton per capire termini e condizioni dell’eventuale affare.