Gli Spurs in chiusura per il portiere classe 1995: arriva in prestito con diritto (che diventa obbligo dopo un determinato numero di presenze) di riscatto dall'Atalanta. Tutti i dettagli dell'affare

Ripartirà con ogni probabilità nuovamente dall’Inghilterra la carriera di Pierluigi Gollini. Il portiere classe 1995 dell’Atalanta, chiuso in nerazzurro dall’arrivo di Juan Musso, è infatti molto vicino a trasferirsi al Tottenham fortemente voluto da Fabio Paratici, nuovo dirigente del club londinese. Operazione ormai in chiusura, con il portiere italiano che si trasferirà in Inghilterra in prestito gratuito con diritto di riscatto – che si trasforma in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze da parte del calciatore – a favore degli Spurs fissato a 15 milioni di euro. L’accordo prevede la possibilità di rinnovare il prestito anche per il secondo anno dietro il versamento di circa 2 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta.