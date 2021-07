Atalanta avanti per Frabotta: prestito con diritto

L' Atalanta è attivissima sul mercato per regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi giusti per la prossima stagione, in cui i nerazzurri saranno nuovamente impegnati in Champions League. Tra i grandi obiettivi c'è Gianluca Frabotta , primo nome sulla lista per la fascia sinistra. La trattativa tra l'Atalanta e la Juventus va avanti spedita, si lavora a un prestito con diritto di riscatto. La settimana prossima i due club si ritroveranno nuovamente per un incontro che potrebbe essere quello decisivo. In quell'occasione di cercherà di definire la trattativa per portare l'esterno classe 1999 alla corte di Gian Piero Gasperini.

I numeri di Frabotta

Lanciato da Maurizio Sarri nell'ultima partita della passata stagione contro la Roma, Gianluca Frabotta ha trovato maggiore continuità nell'annata appena conclusa con Andrea Pirlo in panchina. L'esterno classe 1999 ha collezionato ben 17 presenze: 15 in campionato, una in Champions League e una in Coppa Italia. In quest'ultima, contro la Spal, è arrivata anche l'unica rete segnata. Frabotta era stato promosso in prima squadra dopo l'esperienza in Serie C con la formazione under 23 della Juventus. Ora una possibile opportunità all'Atalanta che si avvicina.