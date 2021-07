Roma, è ufficiale: Kluivert passa al Nizza

Ora è ufficiale: Justin Kluivert passa dalla Roma al Nizza. Dopo la stagione vissuta al Lipsia, l'esterno olandese classe 1999 è pronto per una nuova esperienza in Francia. Accordo annunciato sui propri canali social sia dalla Roma che dal Nizza, che hanno trovato l'intesa totale per un prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinante condizioni. Kluivert era stato inserito sulla lista dei partenti da José Mourinho, perché chiuso dai tanti esterni presenti in rosa. Inizialmente il giocatore non aveva dato apertura al trasferimento in Francia, poi accettato dopo aver conosciuto il progetto e aver parlato con l'allenatore Galtier. "È bello essere qui, sono pronto per questa nuova sfida", ha scritto Kluivert sul proprio profilo Instagram dopo aver firmato per il club francese.