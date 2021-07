Inter, c'è distanza con il Cagliari per Nandez

Continuano i contatti tra Inter e Cagliari, tanti gli affari discussi. Dal trasferimento di Dalbert in Sardegna al discorso riguardante il futuro di Radja Nainggolan, passando per il possibile passaggio di Nandez in nerazzurro. Su quest'ultimo affare manca ancora l'accordo tra i due club. L'Inter prenderebbe l'uruguaiano solo in prestito, formula a cui il Cagliari aprirebbe pure ma a cifre ben diverse rispetto a quelle proposte. La richiesta del rossoblù, al momento, è ben distante rispetto a quanto offerto dal club nerazzurro. Le difficoltà, dunque, sono prettamente di natura economica, per questo motivo è possibile che alla fine si arrivi comunque a una conclusione visto che, come detto, tra le due società ci sono in ballo anche altri interessi. Ma bisogna ancora lavorare per superare delle difficoltà dovute alle necessità economiche dell'Inter, che non sono derogabili.