"Nell'estate del 2019 Cristiano Ronaldo mi ha chiamato personalmente per andare alla Juventus”, parola di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, oggi al Siviglia, svela il retroscena di calciomercato ai microfoni di "24sata" raccontando i motivi del mancato trasferimento in bianconero: "Cristiano mi ha detto che anche il club mi voleva, ma l'operazione non è andata a buon fine. Il Barcellona ha chiesto 50 milioni, troppo", racconta il centrocampista croato. Rakitic che non nasconde la sua ammirazione per il fuoriclasse portoghese: "Cristiano Ronaldo è anche uno dei più grandi della storia. Ti diverti molto a guardarlo e quello che sta facendo alla Juventus... Per me è uno dei migliori di sempre", ha concluso.