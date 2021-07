Sarri, prime certezze e i nodi da sciogliere

Sarri lo ripete ai suoi giocatori da giorni: la strada sarà lunga e in salita, almeno all'inizio. Nuovo sistema di gioco, nuovi movimenti, nuova filosofia tattica eppure a meno di un mese dall'inizio della stagione il neoallenatore della Lazio conta più certezze che dubbi. La squadra lo segue, la società lo asseconda.

4 nuovi acquisti, tra cui i due sicuri titolari Hysaj e Felipe Anderson, sono in ritiro praticamente dall'inizio anche se nessuno può essere ancora ufficilizzato nel rispetto dell' ormai celebre indice di liquidità, parametro di equilibrio finanziario che dimostra quanto un club sia in grado di poter rispettare i propri impegni a breve termine. Ecco perche per i prossimi innesti sarà necessario vendere e alleggerire il monte ingaggi. Indiziato numero uno all'addio è Correa, attualmente in vacanza. Anche per questo il reparto degli esterni d'attacco è quello che va potenziato maggiormente. Un nuovo titolare e un'alternativa cercasi anche se Sarri è tentato di lanciare e dunque lasciare in prima squadra il baby talento 16enne Luka Romero, appena acquistato dal Maiorca.

A centrocampo arriverà una mezz'ala, il croato Basic del Bordeaux la prima scelta, mentre per la difesa al momento tutto è in stand-by anche perché Lazzari sta convincendo da terzino. Prossimo step di Sarri sciogliere il nodo portiere. Reina è un suo fedelissimo, ma difficilmente Strakosha accetterà di passare un altro anno da vice. Scelta delicata, come quella del primo cambio di Immobile come centravanti tra Muriqi e Caicedo ma qui la scelta più che di Sarri sarà determinata dalle richieste di mercato. Uno dei è destinato a partire.