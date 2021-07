Il club neopromosso continua a cercare rinforzi per il prossimo campionato di Serie A e ha messo nel mirino M'Baye Niang per l'attacco e Mattia Caldara per la difesa. Interesse anche per Salvatore Esposito della Spal, mentre è ufficiale l'arrivo di Peixoto CALCIOMERCATO LIVE – TUTTE LE NEWS Condividi:

Il Venezia è alla ricerca di rinforzi da regalare a Paolo Zanetti per il prossimo campionato di Serie A e ha individuato in M'Baye Niang il profilo giusto per il suo attacco. L'attaccante della nazionale senegalese, che in Italia ha già indossato le maglie di Milan, Genoa e Torino, piace molto alla società lagunare, che ha intensificato i contatti con il Rennes. La trattativa tra i due club è a buon punto, con la volontà del giocatore che sarà decisiva per il suo ritorno in Italia.

Per la difesa interessa Caldara leggi anche Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Oltre all'attacco, il Venezia sta cercando rinforzi in difesa e ha fatto un tentativo per Mattia Caldara. Il difensore centrale del Milan nell’ultimo campionato era tornato in prestito all'Atalanta, ma non ha trovato molto spazio: solo nove presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia per il classe 1994, che è stato fermo anche a causa di un problema al tendine rotuleo. Il club di Niederauer ci prova, con Caldara che potrebbe essere il rinforzo ideale per la difesa di Zanetti.