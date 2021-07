Marko Arnautovic è sempre più vicino – si stanno sistemando gli ultimi dettagli, affare da circa 3 milioni di euro – a diventare un nuovo attaccante del Bologna , la conferma arriva direttamente da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. " Io non ho mai avuto dubbi che Arnautovic arrivasse , forse per altri motivi ci si è messo un po' più di tempo, ma noi siao sempre stati convinti di Marko e lui è sempre stato convinto di venire qui. Nessun dubbio. La società farà di tutto per prenderlo il prima possibile, siamo vicini ai titoli di coda . Ma io ho avuto sempre fiducia”, le parole dell’allenatore serbo. Che sempre su Arnautovic ha aggiunto: " È più abituato a fare gol, gioca per la squadra e può fare il falso nove per favorire gli inserimenti. Tiene in ansia tutta la linea difensiva e avere questo tipo di giocatore può aiutare tutti i compagni a sentirsi più forti. Con lui giocheremo in maniera diversa perché ha caratteristiche diverse rispetto a Palacio".

"Nuovi arrivi? Prima deve partire qualcuno"

Mihajlovic che sul mercato ha aggiunto: "A questa squadra, così come è oggi, manca una punta e Arnautovic dovrebbe arrivare. Se andiamo a guarda bene manca anche un difensore centrale “quasi” titolare e anche un centrocampista. Ma non si può fare nulla finché non si vende qualcuno". Sull’addio di diversi veterani: "Se sono partiti Palacio, Danilo, Da Costa e Poli sicuramente dipende soprattutto da me. Abbiamo comunque uomini di esperienza come De Silvestri, Soriano e Sansone. A Poli ho detto che non potevo garantirgli di giocare molto, per me c'erano tre giocatori davanti a lui. Mi dispiace che sia andato via ma sono contento per lui. Cosa dirà a Medel? Vedremo quando rientrerà e gli parlerò se gli andrà bene quello che ho da dirgli, l'anno scorso ha giocato solo 11 partite anche se una volta è stata colpa mia, a Benevento, dove lui voleva giocare per andare in nazionale e io l’ho schierato e si è fatto male", ha proseguito Mihajlovic.