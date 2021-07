Bordeaux, contatti con Petkovic per la panchina

L'ex allenatore della Lazio, il cui contratto con i biancorossi verrà rinnovato automaticamente in caso di qualificazione ai Mondiali, piace molto al Bordeaux che ha avviato i contatti per averlo in Francia nel prossimo campionato

Il comunicato della Svizzera

Durante Euro2020 si era parlato di un suo possibile addio, ma questa volta a comunicare la trattativa tra il club francese e Petkovic ci ha pensato la stessa Federazione svizzera attraverso i suoi canali ufficiali: "Domenica pomeriggio il direttore sportivo del Girondins Bordeaux ha contattato il direttore della nostra squadra nazionale Pierluigi Tami esprimendo il suo interesse per il nostro allenatore nazionale. Attualmente sono in corso colloqui tra le parti coinvolte. Vladimir Petkovic ha un contratto che sarà automaticamente prolungato fino a fine 2022 in caso di qualificazione per i Mondiali. L'ASF al momento non rilascia ulteriori dichiarazioni".