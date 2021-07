Giovinco al PAOK Salonicco: operazione ai dettagli

Ancora una volta rimandato il rientro in Italia di Sebastian Giovinco , che torna in Europa ma per trasferirsi in Grecia . È ormai ai dettagli, infatti, il suo trasferimento al PAOK Salonicco . Il fantasista classe 1987, che dal gennaio del 2019 gioca in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Hilal, è pronto per questa nuova avventura nella Super League greca. La trattativa è alle battute finali, restano da sistemare solo alcuni dettagli per arrivare alla definizione. Dopo di che Sebastian Giovinco firmerà il contratto che lo legherà al nuovo club, iniziando l'ennesima esperienza lontano dall'Italia.

Il Venezia ci aveva provato

Era il gennaio del 2015 quando il fantasista classe 1987 accettò a sorpresa il trasferimento dalla Juventus al Toronto. Dopo gli esordi in bianconero, le esperienze con Empoli e Parma, e il ritorno a Torino, per Giovinco è iniziato un lungo giro per il momento che ancora non si è interrotto. Quattro anni in MLS con il Toronto, poi in trasferimento all'Al-Hilal in Arabia e ora la Grecia con il PAOK. E in questa sessione di mercato è saltata l'ennesima trattativa per riportarlo in Italia, con il Venezia che aveva provato concretamente a regalarlo a Paolo Zanetti. Operazione sfumata, Giovinco torna in Europa ma andrà a giocare in Grecia.