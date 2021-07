I bianconeri insistono per il talento brasiliano: per battere la concorrenza di rossoneri e top club europei potrebbero acquistarlo da subito. Il giocatore, in scadenza a dicembre 2021, intanto spinge affinché sia riconosciuto un indennizzo al Santos

La Juventus ha deciso di fare sul serio per Kaio Jorge. I bianconeri, nelle ultime ore, stanno lavorando alla possibilità di acquistare l'attaccante classe 2002 da subito e senza aspettare il 31 dicembre, data in cui scadrà il contratto che lega il giocatore al Santos. Il 19enne non ha intenzione di rinnovare ma, per una questione di riconoscenza, vorrebbe che al club che lo ha lanciato venisse riconosciuto un indennizzo anziché partire a parametro zero. Anche il Milan lavora da tempo sul talento brasiliano, ma i rossoneri - che hanno già acquistato Giroud – non hanno intenzione di partecipare ad aste o investire cifre eccessive. La Juventus vuole invece insistere per assicurarsi la firma di Kaio Jorge e battere così la concorrenza dei tanti club europei che hanno messo gli occhi sul ragazzo.