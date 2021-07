Dopo aver acquistato Rui Patricio e finalizzato l'arrivo di Matias Viña, la Roma è al lavoro per completare la rosa della squadra in vista della prossima stagione. Mourinho vuole ancora un centrocampsita e un attaccante: per il reparto offensivo, il nome sempre più caldo è quello di Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko del Genoa classe 1995 è una richiesta di Mourinho e i dirigenti giallorossi sono in queste ore a lavoro con i colleghi rossoblù per definire l'affare e trovare un accordo sulla cifra e sulla formula. Il Genoa chiede una cifra superiore ai quindici milioni e la Roma potrebbe accontentare le richieste del club con la formula del prestito con obbligo di riscatto . José Mourinho potrebbe essere presto accontentato. Nel frattempo, il Genoa tratta con la Dinamo Kiev per Supryaga , l'eventuale sostituto di Shomurodov.

La storia di Shomurodov e i suoi numeri in Serie A

Eldor Shomurodov nasce nel 1995 a Jarkurgan, in Uzbekistan, da una famiglia appassionata di calcio. Fratello, zii e padre erano calciatori e lui ne ha seguito le orme realizzando poi il sogno di diventare professionista. Ha sempre giocato in attacco, sin da bambino. Cresciuto ispirandosi a Drogba e Fernando Torres, ha iniziato a farsi conoscere nel Bunyodkor Tashkent (club di prima divisione uzbeka) e a suon di gol e giocate in patria hanno iniziato a chiamarlo il "Messi uzbeko" (è il primo marcatore di sempre con la maglia della sua nazionale, con 20 gol in 46 presenze ufficiali). Poi si è trasferito al Rostov, in Russia, e dopo una partenza a rilento, è esploso nella stagione 2019/20 (11 gol in 28 partite prima del lockdown). Preziosi lo individuò come obiettivo numero uno per sostituire il partente Piatek e nell'estate successiva lo ha portato a Genova. Con il Grifone, Shomurodov ha disputato 31 partite in Serie A, segnando 8 gol nell'ultimo campionato. Ultima curiosità: il suo vero idolo da sempre è José Mourinho. Una volta Shomurodov ha ammesso di avere una passione particolare per il Chelsea proprio per merito dello Special One. Proprio quell'allenatore che adesso lo vuole con sé. Se il trasferimento alla Roma dovesse concretizzarsi, sarebbe un altro sogno realizzato.