L'Hellas ha completato l'acquisto definitivo del centrocampista classe 2001, già in prestito a Verona durante l'ultimo campionato. Operazione da 7,5 milioni col Manchester City

Ilic-Verona, è fatta. E a titolo definitivo. Il centrocampista serbo arriva dal Manchester City per 7,5 milioni: firmerà un contratto di cinque anni. Il suo è stato quindi soltanto un arrivederci col club gialloblù, dopo aver passato in Serie A la stagione 2020-21 in prestito dai citizens, che a sua volta l'avevano acquistato da giovanissimo (16 anni) dal vivaio della Stella Rossa di Belgrado. Nelle due stagioni precedenti al suo arrivo in Italia aveva giocato in prestito in Serbia allo Zemun e dunque in Olanda al NAC Breda. Eusebio Di Francesco avrà ora una pedina in più a centrocampo. Per lui il Verona ha battuto la concorrenza di Napoli e Torino.

La stagione di Ilic Lo scorso anno trenta le sue presenze complessive a Verona. Ventinove in campionato e una in Coppa Italia. Diciannove partite da titolare in A e due reti. Proprio grazie alle sue prestazioni nel campionato italiano si era guadagnato anche la prima chiamata in nazionale lo scorso luglio (la Serbia non era tra le qualificate a Euro 2020): due i gettoni con la maglia del proprio Paese.