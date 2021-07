L'Empoli spinge per il prestito di Pinamonti

Per quanto riguarda le uscite, l'Empoli sta spingendo molto per avere Andrea Pinamonti in prestito. Al momento non c'è ancora un accordo sullo stipendio: l'Inter, infatti, dovrebbe pagarne una buona parte e non sembra intenzionato a farsi carico dei 2/3 dell'ingaggio del giocatore, che percepisce un salario di 2 milioni di euro. Per la prima punta classe '99, che nell’ultima stagione ha trovato poco spazio in nerazzurro con 1 gol in 10 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League, si tratterebbe della seconda esperienza in prestito in una squadra neopromossa in serie A: nella stagione 2018/19, infatti, l'attaccante realizzò 5 gol e 3 assist con la maglia del Frosinone.