Uno dei nomi più caldi dell'estate di mercato è quello di Kaio Jorge. Per l'attaccante classe 2002 del Santos si sono mossi diversi club europei, come Real Madrid, Monaco e Benfica, mentre in Italia le due società che hanno mostrato maggior interesse nei confronti del giovane brasiliano sono Juventus e Milan. Secondo il Santos il contratto di Kaio Jorge scadrà nel 2023, mentre gli agenti dell’attaccante sostengono che possa liberarsi a parametro zero a dicembre. Questo perché nel momento della firma del contratto da professionista il ragazzo aveva 16 anni e, secondo il regolamento in vigore in Brasile, i minorenni non possono siglare accordi con durata maggiore ai 3 anni. E' chiaro che dalla durata del contratto con il suo attuale club dipende molto della valutazione del giocatore.