Il Genoa è tra i club più attivi in Serie A sul mercato. Il club del presidente Preziosi è al lavoro per regalare a Davide Ballardini diversi rinforzi, a partire dalla mediana. È a un passo l'arrivo di Hernani , centrocampista brasiliano che nell'ultimo campionato ha segnato 7 gol in 33 presenze con il Parma. I rossoblù non sono però l'unico club interessato al 27enne, cercato con insistenza anche dal Gremio . Tanto che il CEO del club brasiliano mercoledì era in Italia per provare a chiudere l'operazione. La squadra di Porto Alegre lo comprerebbe subito a titolo definitivo, mentre il Genoa ha proposto un prestito con obbligo di riscatto a 5,5 milioni di euro. Un interesse che si è fatto sempre più forte nelle ultime ore e che lo vede ora in vantaggio nella corsa per l'ex Zenit anche grazie alla volontà del giocatore, che vorrebbe proseguire la propria avventura in Serie A.

Le altre trattative

Non solo la trattativa per Hernani. Con Eldor Shomurodov sempre più vicino alla Roma, il Genoa sta cercando ora anche un sostituto dell'uzbeko per l'attacco. Per questo motivo sono stati riallacciati i contatti con la Dinamo Kiev per Vladyslav Supryaga dopo il rallentamento delle ultime settimane. L'attaccante classe 2000 della Dinamo Kiev, lo scorso settembre, era stato un obiettivo di mercato anche per il Bologna con Walter Sabatini che era arrivato ad offrire 10 milioni per il cartellino dell'ucraino. Intanto è stato bloccato anche Caleb Ekuban, seconda punta italo-ghanese reduce da una stagione con 10 gol al Trabzonspor in Turchia. In difesa, infine, procede spedita la trattativa per Modibo Sagnan, centrale 22enne della Real Sociedad che lo scorso anno ha affrontato anche il Napoli in Europa League.