Il club rossonero ha incontrato l'agente del centrocampista classe 1996, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Entrambe le parti hanno dimostrato grande disponibilità e si rivedranno prossimamente per cercare l'accordo definitivo per il rinnovo

Il Milan e l'agente di Franck Kessié si sono incontrati per programmare un eventuale futuro insieme e intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto. Il centrocampista ivoriano è in scadenza nel 2022, quindi al termine della stagione appena iniziata. L'agente George Arangana, che rappresenta il classe 1996, ha incontrato i dirigenti del Milan per parlare del futuro. Incontro interlocutorio ma cordiale, che segue un primo approccio avuto già nel mese di marzo. Entrambe le parti hanno mostrato grande disponibilità, ma per trovare l'accordo serviranno ancora altri colloqui. Ma Kessié, in una recente intervista, ha pubblicamente dichiarato di voler restare in rossonero, così come il Milan ha ribadito la sua volontà di blindare il centrocampista. Un fattore, quest'ultimo, che fa ben sperare.