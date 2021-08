L'Inter ritrova Lautaro, Bastoni e Barella

Un’estate indimenticabile con le rispettive nazionali, ora il ritorno ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la prossima stagione nerazzurra. Il nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi quest'oggi ha abbracciato per la prima volta Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez : i due campioni d’Europa con la Nazionale azzurra del Ct Roberto Mancini e il Toro, vincitore con l’Argentina dell’ultima edizione della Copa America, hanno lavorato per la prima volta in questo pre-stagione al Suning Training Centre, svolgendo come da programma lavoro individuale. Buone notizie dunque per Inzaghi che quando manca sempre meno all’inizio del campionato ritrova tre pedine fondamentali per la sua Inter.

Lautaro, difficoltà sul rinnovo

Primo giorno di lavoro per i campioni d’Europa e per Lautaro Martinez: se per i primi due non c’è nessun dubbio sulla permanenza in nerazzurro, lo stesso non si può dire per il Toro. Le difficoltà legate al rinnovo di contratto – in scadenza nel 2023 – per il quale non c’è ancora il rinnovo con la trattativa che fatica a decollare, potrebbero anche portare a una cessione dell’argentino davanti a un’offerta molto importante. Questo perché l’Inter non vorrebbe correre il rischio di un’eventuale svalutazione – legata all’avvicinarsi della scadenza contrattuale – del cartellino dell’argentino. Al momento, però, oltre a un sondaggio dell’Arsenal nessuno si è fatto avanti concretamente per Lautaro. Con l’Inter che in caso di addio del Toro, ha individuato in Joaquín Correa della Lazio (giocatore molto apprezzato da Inzaghi, che lo conosce bene) uno dei profili principali per l’eventuale sostituzione.