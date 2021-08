Lukaku-Chelsea, il ritorno

Qualora l'operazione si dovesse concretizzare, per Romelu Lukaku sarebbe un ritorno al Chelsea. L'attaccante dell'Inter ha giocato con i Blues a inizio carriera, nella stagione 2011/12 e - dopo una parentesi con il West Bromwich - anche nell'estate del 2013. Per lui con il Chelsea 15 presenze e 0 gol in tutte le competizioni. Dopo l'esperienza a Londra è arrivata la cessione all'Everton, club con il quale Lukaku si è consacrato come uno dei migliori attaccanti della Premier League e non solo prima di passare al Manchester United e infine all'Inter