C’è sempre più la Bundesliga nel futuro di Jens Petter Hauge. L’esterno offensivo norvegese, infatti, è a un passo dal lasciare il Milan dopo una sola stagione per trasferirsi all’Eintracht Francoforte, club tedesco che da settimane lo ha messo nel mirino. Dopo una prima offerta da 8 milioni di euro ritenuta però troppo bassa dal club rossonero, l’intesa adesso è vicina a essere raggiunta per circa 12 milioni di euro. Affare dunque in chiusura, con Hauge che saluterà l’Italia e la Serie A dove era arrivato a ottobre 2020 per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro dopo essersi messo in mostra con il Bodø/Glimt in Europa League proprio contro il Milan. Che ora, dunque, realizzerà una grande plusvalenza. Nella sua annata in rossonero, il classe 1999 ha collezionato in totale tra tutte le competizioni 24 presenze arricchite da 5 gol (2 in Serie A e 3 in Europa League) e 1 assist.