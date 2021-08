L'idea per il post Lukaku: attacco Zapata-Dzeko

In attesa di chiudere la trattativa con il Chelsea per il belga, i nerazzurri hanno le idee chiare: servono due attaccanti. Uno arriverà con un investimento importante, un altro a costo zero o in prestito

Due attaccanti, uno da acquistare con un investimento importante e uno da prelevare in prestito o low cost. È questo il piano dell'Inter che ha già iniziato le manovre per il post Lukaku. In attesa di perfezionare la cessione dell'attaccante al Chelsea (i nerazzurri accetteranno un'offerta solo cash), il club sta lavorando su più tavoli per mettere a disposizione di Simone Inzaghi due prime punte. La priorità resta Duvan Zapata, ma serve un incastro di mercato visto che l'Atalanta libererà il colombiano solo in caso di acquisto di un altro attaccante (in pole c'è sempre Abraham del Chelsea). Non solo Zapata, ma anche Dzeko. Un ritorno di fiamma per l'Inter che già in passato ha provato ad acquistare l'attaccante bosniaco. I nerazzurri hanno mosso i primi passi, ma Mourinho vorrebbe Dzeko con sé alla Roma. L'attaccante, di contro, ha una promessa con il club giallorosso di potersi liberare a basso costo nel caso in cui arrivi un'offerta. Sullo sfondo restano altre piste che l'Inter sta valutando: Belotti, Correa, Scamacca e Jovic.