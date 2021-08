Lukaku-Chelsea, pronte due offerte per l'Inter

Potrebbe essere un weekend decisivo nella trattativa tra l'Inter e il Chelsea per Romelu Lukaku. Dopo che il giocatore ha espresso la volontà di tornare a Londra dove ha giocato tra il 2011 e il 2013, le due società sono a lavoro per trovare l'accordo economico. Il Chelsea, infatti, è pronto a inviare una nuova offerta per convincere i nerazzurri a dire sì. Non si arriverà ai 130 milioni chiesti dall'Inter, ma il club inglese prepara due soluzioni con e senza contropartita tecnica. Nel primo caso, il giocatore individuato è Davide Zappacosta. Oltre al suo cartellino, il Chelsea verserebbe attorno ai 105 milioni di euro nelle casse dell'Inter. Un totale di 120 milioni. La seconda offerta, invece, solo cash, sarebbe di circa 115 milioni di euro.