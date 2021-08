Torino-Belotti, non accettata l'offerta di rinnovo

Il rinnovo di Andrea Belotti è tra le priorità di mercato del Torino. L'attaccante, in granata dal 2015, ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2022 e da tempo la società di Urbano Cairo sta provando a estendere l'accordo, ma ancora non c'è l'intesa. Anche l'ultima offerta avanzata dal Torino non è stata accettata dal gallo. I granata, infatti, hanno offerto al proprio capitano un contratto quadriennale da 3,3 milioni di euro più bonus. Cifre superiori rispetto all'attuale ingaggio di Belotti, ma non abbastanza per convincere l'attaccante a firmare.