Da Bressanone, dove la squadra di Juric ha giocato in amichevole contro l'Al Fateh, il presidente granata ha fatto il punto sul rinnovo dell'attaccante: "Per ora è in vacanza, quando torna parleremo. Abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose"

Tra i temi che tengono banco in casa Torino nel precampionato c'è il rinnovo di Andrea Belotti. Il contratto dell'attaccante, in granata dal 2015, scadrà il 30 giugno 2022. Le trattative per il prolungamento sono già state avviate e il Torino attende una risposta da parte di Belotti come spiegato dal presidente Urbano Cairo: "Belotti ora è in vacanza, quando torna parleremo con lui - spiega Cairo da Bressanone, dove ha assistito all'amichevole del Torino contro l'Al Fateh - Gli abbiamo fatto un'offerta molto importante per le nostre casse. Ora vediamo cosa succede, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose".