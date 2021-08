Il laterale ecuadoriano del Villarreal è l'ultima idea per la difesa di Spalletti. Si tratta di un terzino sinistro con esperienze anche con Watford, Granada, Almeria, Maiorca e Osasuna. L'idea del club è quella di prelevare Estupinian in prestito gratuito o comunque a basso prezzo CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi:

Pervis Estupinan è l'ultima idea del Napoli per rinforzare la fascia sinistra in difesa. Ecuadoriano, classe 1998, gioca nella Liga con la maglia del Villarreal. Trovano conferma le indiscrezioni riportate da As. Arrivato in Spagna nell'estate 2020 dal Watford, alto 175 centimetri, Estupinan è un terzino dotato di buona corsa, fisicità e un gran tiro dalla distanza. Nel suo ruolo il Villarreal ha altri due terzini, Pedraza e Moreno, dato che potrebbe agevolare l'addio di Estupinan.

L'Italia è nel passato di Estupinan approfondimento Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Nella stagione 2020/21, con il Villarreal Estupinan ha messo insieme 33 presenze tra Liga, Copa del Rey ed Europa League mentre ha vissuto la Copa America 2021 con l'Ecuador, giocando tutte le partite dal primo minuto fino ai quarti di finale, persi per 3-0 contro l'Argentina, servendo anche un assist. Curiosità: ha già sfiorato il calcio italiano. Nel 2016 l'Udinese lo ha infatti acquistato dal LDU Quito ma con i friulani non ha mai giocato un match in una stagione prima di passare al Watford, che lo ha poi ceduto in prestito al Granada. Dall'Inghilterra è poi passato in Spagna in Segunda Division, all’Almeria e al Maiorca, per poi giocare nel 2019-2020 la prima stagione in Liga, con la maglia dell’Osasuna (36 presenze e un gol).Il Napoli sta monitorando la situazione del giocatore che ha un ingaggio basso ed è extracomunitario. L'idea del club è quella di prelevare Estupinian in prestito gratuito o comunque a basso prezzo.

Chi è Estupinan Il Sottomarino Giallo ha rappresentato per Estupinan una tappa di maturazione nel calcio europeo, passata per la conquista dell'Europa League in finale contro il Manchester United. Cresciuto a Esmeraldes in una famiglia numerosa, Pervis Estupinan è il quarto di cinque fratelli. Il calcio è un affare di famiglia: suo padre ha un passato da calciatore, così come suo zio e i suoi fratelli Rafel e Cesar. Pervis ha mosso i primi passi da calciatore con l'El Nacional, raggiungendo poi l'LDU Quito suo zio Jorge Guagua, 62 presenze con l'Ecuador da difensore. L'esordio in prima squadra è arrivato l'1 febbraio 2015. Apripista a una stagione da titolare fino all'arrivo all'Udinese. Tappa di passaggio, in quella Serie A che ora potrebbe rappresentare il suo futuro.