La Roma valuta eventuali sostituti di Dzeko

Con l'Inter che pensa anche a Dzeko per il dopo Lukaku, la Roma a sua volta riflette per non farsi trovare impreparata. Tra i nomi valutati dai giallorossi c’è Icardi (in gol nella gara d’esordio in Ligue 1). Un altro profilo valutato e seguito è Sorloth del Lipsia, che però non convince fino in fondo