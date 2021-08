Nastasic-Fiorentina, i dettagli

approfondimento

Quella per Nastasic è un'operazione portata avanti a condizioni molto vantaggiose dalla Fiorentina: il cartellino del giocatore costerà intorno ai 2-3 milioni di euro, cifra che equivale a un indennizzo concordato dopo la retrocessione dello Schalke 04 in Zweite Liga per la prima volta in 30 anni. Il ritorno del difensore 28enne, 157 presenze con lo Schalke 04 nelle ultime cinque stagioni e mezzo, può spianare la strada per l’addio di Milenkovic. Il difensore serbo è infatti sempre vicino al West Ham, che lo aveva già cercato nei mesi scorsi. Alla Fiorentina dal 2017, Milenkovic in Toscana ha messo insieme 133 presenze e 11 reti in tutte le competizioni.