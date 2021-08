Alejandro Caamano conferma a TycSports la permanenza dell'argentino in nerazzurro. "Il rapporto con l'Inter è ottimo, parleremo del futuro presto". La società campione d'Italia è al lavoro per rinnovare il contrattod del Toro in scadenza nel 2023

Mentre il suo gemello del gol, Romelu Lukaku, ha scelto di tornare al Chelsea in Premier League ed è pronto a salutare l'Inter, Lautaro Martinez non ha intenzione di lasciare Milano. Né il club nerazzurro vuole cederlo dopo i 115 milioni di euro in arrivo da Londra. Lo ha confermato l'agente dell'attaccante, Alejandro Caamano, che a TycSports ha tranquillizzato i tifosi interisti: "Lautaro resta all'Inter, è felice in Italia". Poi ancora: "Il rapporto con il club è ottimo e lui è tranquillo. Ha avuto delle offerte è vero, ma ora ci siederemo al tavolo con l'Inter per parlare del futuro".

La corte di Atletico e Tottenham e la trattativa per il rinnovo

E il futuro è il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Non c'è ancora l'accordo tra le parti, che però continueranno a trattare nelle prossime settimane. Lautaro piace soprattutto ad Atletico e Tottenham: l'Inter chiedeva 90 milioni di euro, poi con la cessione imminente di Lukaku ha scelto di chiudere la porta a tutti per il "Toro". E le parole dell'agente vanno in questa direzione.