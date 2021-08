L'Atalanta è fuori dalla corsa per l'attaccante del Chelsea: restano in ballo Roma e Arsenal. Sarà il giocatore a valutare adesso la soluzione migliore. I giallorossi lo hanno individuato per prendere il posto di Dzeko, obiettivo dell'Inter per sostituire Lukaku

L'Atalanta è fuori dalla corsa per Tammy Abraham . L'attaccante inglese, autore di 30 gol in 82 presenze ufficiali con il Chelsea , non è più nel mirino del club bergamasco e ora sulle sue tracce ci sono due club: la Roma, chiamata a pensare a un sostituto di Edin Dzeko , e l'Arsenal. Fondamentale nella decisione sarà la volontà del giocatore 23enne , legato da altri due anni di contratti al Chelsea e chiamato ora a valutare se quella che porta ai giallorossi è una soluzione migliore rispetto a quella rappresentata dai Gunners e dalla permanenza in Premier League .

Lukaku al Chelsea, effetto domino

La posizione di Abraham è legata all'effetto domino scatenato dalla ormai prossima partenza di Romelu Lukaku direzione Chelsea. Oltre a Duvan Zapata dell'Atalanta, infatti, l'Inter pensa con decisione a Edin Dzeko per sostituire il centravanti belga. Soluzione gradita allo stesso Dzeko, che ha un'intesa di massima con il club nerazzurro. La Roma, che a sua volta si sta già preparando a perdere il bosniaco, ha già attivato la prima pista per coprirne l'eventuale partenza: il primo nome che figura nella lista del General Manager Tiago Pinto è appunto quello di Abraham, passato in carriera anche per i prestiti a Bristol City, Swansea e Aston Villa.