Il laterale destro, rientrato alla Roma dopo il prestito al PSG, è l'ultima idea dei rossoneri per rinforzare la fascia destra in difesa: operazione in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base a determinate condizioni come la qualificazione alla prossima Champions League e un minimo numero di partite giocate

Alessandro Florenzi è la nuova idea del Milan per la fascia destra della difesa. Il laterale classe 1991 , fresco di vittoria degli Europei con l'Italia, è rientrato alla Roma dal prestito al PSG ma non sembra rientrare nei piani di José Mourinho . La richiesta del club rossonero è di completare l'operazione in prestito con diritto di riscatto , che può diventare obbligo in base a determinate condizioni : tra queste, ci sarebbero la qualificazione alla prossima Champions League e un minimo numero di partite giocate.

Le alternative: Dalot e Odriozola

leggi anche

Giroud: "Abbiamo fame, possiamo fare grandi cose"

I contatti per portare Florenzi al Milan sono avviati, per completare una fascia destra dove i rossoneri hanno lavorato da diverso tempo al possibile ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United e all'arrivo di Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Dopo le esperienze all'estero con Valencia e PSG, per Florenzi potrebbe essere tempo di di tornare in patria, con la possibilità di giocare la Champions League. Solo una volta sin qui l'esterno ha giocato in Italia con una maglia diversa da quella della Roma: era successo nella stagione 2011/12, quando fu prestato in Serie B al Crotone prima di fare rientro alla base.