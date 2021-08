Romelu Lukaku ha svolto le visite mediche per il Chelsea e si prepara a lasciare l'Inter dopo due stagioni e la conquista dello scudetto. Operazione da 115 milioni di euro, che i Blues verseranno nelle casse nerazzurre per riportare il centravanti belga a Stamford Bridge. Lukaku ha effettuato i test atletici a Milano, alla Clinica Columbus, accompagnato dall'agente Federico Pastorello. A questo punto si attende solo la partenza dell'attaccante alla volta di Londra, dove firmerà un contratto da 11 milioni a stagione più bonus. Lukaku aveva già chiesto alla società di essere esentato dall'amichevole vinta contro il Parma. Per lui è tempo di tornare in Inghilterra e di tornare a vestirsi di blu.