Il Villarreal è arrivato primo nel Gruppo I davanti Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor e Qarabağ, arrivando ai sedicesimi di finale per l'ottava volta. Ai sedicesimi e ottavi ha battuto due squadre provenienti dalla fase a gironi di UEFA Champions League, ovvero Salzburg (2-0 t, 2-1 c) e Dynamo Kyiv (2-0 t, 2-0 c). Ha poi vinto le due partite dei quarti contro la Dinamo Zagreb (1-0 t, 2-1 c) ed eliminato l'ex squadra di Emery in semifinale, l'Arsenal, vincendo 2-1 in casa e pareggiando 0-0 in trasferta. Il Villarreal è rimasto imbattuto in Europa nel 2020/21 con 11 vittorie e tre pareggi.