Il club ligure pensa all'ex Schalke 04 per rinforzare la difesa: un passato tra Arsenal e Valencia, Mustafi ha già giocato a Genova con la Sampdoria tra il 2012 e il 2014. Un'altra idea porta al 22enne messicano Johan Vasquez, protagonista con la sua nazionale alle Olimpiadi e suggerito al Genoa da Diego Milito CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE

Il Genoa lavora per rinforzare la difesa. Un nome al vaglio è quello di Shkodran Mustafi, classe 1992, svincolato dopo la fine del contratto con lo Schalke 04, club dove era arrivato nello scorso febbraio dopo quattro stagioni e mezzo con la maglia dell'Arsenal. Tedesco di origini albanesi, Mustafi ha messo insieme in carriera 151 presenze con i Gunners e 81 con il Valencia. In carriera ha all'attivo anche 20 partite giocate con la sua nazionale. Contatti in corso con il giocatore, per il quale quello a Genova sarebbe un ritorno: Mustafi ha infatti già giocato in Italia con la maglia della Sampdoria. Arrivò in blucerchiato a gennaio del 2012, in B giocando poi 50 partite nei successivi due campionati di Serie A.

Idea Vasquez: lo consiglia Milito leggi anche Calcio, il bronzo è del Messico: 3-1 al Giappone Un'altra pista per rinforzare il reparto arretrato porta invece in Messico. Trovano conferme le indiscrezioni rilanciate dal portale am.com: il Genoa segue con interesse Johan Vasquez, difensore 22enne del Pumas. Protagonista di cinque presenze con una rete nelle Olimpiadi di Tokyo, chiuse dal Messico al terzo posto, Vasquez è seguito concretamente dal club ligure ma al momento c'è molta differenza tra domanda e offerta. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Sul suo eventuale arrivo a Genova c'è un autorevole parere positivo: quello di Diego Milito, 38 reti in 52 partite con il Genoa e tenuto fortemente in considerazione dalla dirigenza. Sarebbe stato proprio il Principe a suggerire al club di tenere d'occhio Vasquez.

Chi è Vasquez approfondimento Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) Nato il 22 ottobre 1998 nello stato di Sonora, al confine con gli Stati Uniti, Vasquez è un difensore di piede destro, strutturato fisicamente (184 centimetri per 72 chili): fa della rapidità e del colpo di testa le sue doti principali. Molto credente- "Simplemente Dios" è la frase che campeggia sul suo account Instagram - è cresciuto nelle giovanili del Cimarrones, dove ha esordito in prima squadra, nel 2018 è passato al Monterrey. Dal 2020 è stato girato in prestito al Pumas, squadra che gli ha garantito spazio e fiducia con 39 presenze, un gol e un assist all'attivo tra Apertura, Clausura e la Liguilla Apertura. Curiosità: non segna tanto, come le quattro reti realizzate in carriera sin qui raccontano, ma quando lo fa esulta mimando la risposta a una telefonata. Ora a chiamare Johan Vasquez potrebbe essere il Genoa. C'è solo da aspettare la risposta del giovane difensore e del suo club.