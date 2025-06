Maestro e allievo. Ma ora anche erede. L'Atalanta ha scelto Ivan Juric come successore dell'era Gasperini: il nome non poteva che essere uno dei suoi "figli". Nel casting - che comprendeva come nomi forti anche Motta e Palladino - la società ha scelto il suo allievo più naturale: decisiva l'ultima riunione del club, per Juric in arrivo due anni di contratto. Le sue due esperienze stagionali sono state sulla panchina della Roma prima del ritorno di Ranieri e nel Southampton, retrocesso dalla Premier alla Championship.

Il filo che lega Juric a Gasp

Juric è l'allievo più naturale perché il legame con Gasp è profondo e lunghissimo. I due si conoscono nel lontano 2003: Crotone, Serie C. Volano in B. Poi in A col Genoa, che acquista Juric su consiglio dello stesso Gasp. Delle 365 partite in carriera, Juric ne colleziona 215 solo con lui. Smette nel 2010 e inizia subito ad allenare la Primavera del Genoa, poi segue il maestro come collaboratore tecnico nella brevissima parentesi all'Inter durata appena cinque partite (in una con Motta in campo) e come suo vice al Palermo. "Da Gasperini ho imparato tutto quello che so del calcio da allenatore - aveva detto tempo fa Juric, solo uno dei tanti e vari attestati di stima -. Siamo diversi come persone, modo di approcciarci ai giocatori e modo di essere, ma a livello calcistico ho preso solo da lui".