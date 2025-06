L'attaccante nigeriano ha trovato l'accordo sull'ingaggio con l'Al-Hilal, ma gli arabi non soddisfano ancora le richieste del Napoli per il cartellino. La distanza attuale è di 5 milioni...

Un passo avanti nel trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli all'Al-Hilal. L'attaccante nigeriano ha trovato, infatti, un accordo con il club arabo per quanto riguarda l'ingaggio che andrebbe a percepire. Manca ancora, invece, l'intesa tra i due club: l'offerta della società che ha appena annunciato Simone Inzaghi in panchina è arrivata a 70 milioni, ma i campioni d'Italia continua a chiederne 75, ovvero il valore della clausola rescissoria.