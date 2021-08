Il centravanti del Chelsea è l'obiettivo della Roma per prendere il posto di Edin Dzeko: recordman di gol in Championship con il Bristol, veste la maglia dei Blues da quando ha 7 anni. Esaltato da Lampard, è finito tra le seconde scelte con Tuchel. Centravanti che ama svariare, per caratteristiche tecniche ricorda il bosniaco: e i gol in carriera sono già 125 CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Tammy Abraham. C'è il centravanti del Chelsea al centro degli intrighi del calciomercato di Serie A nell'estate 2021. Dopo i sondaggi dell'Atalanta, è tra gli obiettivi della Roma per sostituire Edin Dzeko, in trattativa con l'Inter. Ancora giovane (compirà 24 anni il prossimo 2 ottobre) ma in carriera Abraham ha una caratteristica determinante per i centravanti: ha fatto molti gol in proporzione alle presenze. Ben 125 in 266 partite in carriera.

Il cammino di Abraham: tra esordi e record leggi anche Roma, intesa per Abraham: il giocatore riflette Arrivato al Chelsea all'età di 7 anni, è cresciuto nel vivaio dei Blues fino all'esordio in prima squadra: 11 maggio 2016, contro il Liverpool. Di lì Abraham ha dato il via a una lunga trafila di prestiti: Bristol City, Swansea, Aston Villa. Tappe di passaggio che hanno fruttato anche un record: dei 23 gol segnati con il Bristol, infatti, 16 sono arrivati prima che compisse 20 anni. Mai nessuno era stato così precoce in Championship. Ai Villans si è consacrato, con 26 gol su 40 partite, facendo poi ritorno nel 2019 a Stamford Bridge con la maglia numero 9 sulle spalle. Con i Blues ha segnato 30 gol e fornito 12 assist in 82 partite, dimostrando anche una buona resa in campo europeo: nel suo bottino trovano posto 4 reti e 3 assist in 13 partite di Champions. E se la palla è sul dischetto, non ha paura: 13 sono i gol su 16 rigori calciati in carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tammy Abraham (@tammyabraham) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Che numeri con Lampard Al Chelsea il "padrino" di Abraham è stato senza dubbio Frank Lampard: con l'ex capitano dei Blues in panchina, il centravanti di Camberwell ha segnato 29 dei suoi 30 gol in squadra. Rendimento proporzionato all'impiego: guardando alla stagione 2020/21, con Lampard in panchina Abraham ha giocato fino a fine gennaio 16 partite in Premier League, 2 in Fa Cup e 2 in Coppa di Lega oltre alle 5 in Champions League. Competizione vinta al Chelsea, ma mai giocata da Abraham con Tuchel in panchina: complice anche un infortunio alla caviglia, nella gestione tecnica dell'allenatore tedesco il 9 è sceso in campo appena 7 volte in tutte le competizioni, segnando un solo gol in Coppa di Lega contro il Barnsley.

Centravanti che ama svariare: Abraham "alla Dzeko" Centravanti che ama allargarsi in fascia, tecnico e forte fisicamente, alto 1 metro e 90 per 82 kg, Abraham ha messo insieme anche 6 presenze con la nazionale inglese. Predilige il cuore dell'area ma ama svariare su tutto il fronte offensivo. Caratteristiche che lo accomunano a Dzeko: come il bosniaco, arretra e fa giocare bene i compagni di squadra. Centravanti di manovra, con il vizio del gol. Doti che hanno fatto schizzare la sua valutazione a circa 36 milioni di euro, dato aggiornato all'1 luglio dal sito specializzato KPMG Football Benchmark.

La fidanzata Leah e le critiche a Tuchel Il calcio a casa Abraham è di famiglia: Tammy ha infatti ha un fratello minore, Timmy, classe 2000. Anche lui è un attaccante e ora gioca nel Newport, in prestito dal Fulham. I due hanno un rapporto molto stretto anche fuori dal campo, attestato anche sull'account Instagram del centravanti del Chelsea. Che sui social parla di calcio e condivide foto con la sua Leah, che lo segue con attenzione: fu proprio lei a criticare apertamente Tuchel per il poco spazio concesso in campo al fidanzato. A Roma avranno preso nota.