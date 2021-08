La Roma ha dato il via libera alla cessione del bosniaco e sta limando gli ultimi dettagli con la società nerazzurra. Una volta definiti Dzeko sarà atteso a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto biennale che lo legherà al club di Zhang

Edin Dzeko sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. La Roma ha dato il via libera per il trasferimento dell'attaccante e sta limando limando gli ultimi dettagli con la società nerazzurra. Una volta definiti il bosniaco potrà spostarsi a Milano per svolgere le visite mediche e firmare un contratto biennale che lo legherà alla sua nuova squadra. Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro, con il belga che guadagnerà una cifra tra i 12 e i 13 milioni a stagione, il club di Steven Zhang regala così il primo rinforzo offensivo a Simone Inzaghi.