Radja Nainggolan era stato acquistato a titolo definitivo per circa 38 milioni di euro nell'estate del 2018 . Nainggolan poi è stato prestato due volte al Cagliari, prima nell'estate del 2019 e poi nel gennaio del 2021. In totale, con l'Inter Nainggolan ha disputato 41 partite ufficiali segnando 7 gol. Con il Cagliari, invece, il centrocampista belga conta già 188 presenze in totale . Nainggolan infatti ha esordito in Serie A proprio con la maglia del Cagliari, nella stagione 2009/10 (era il 7/2/2010, e caso volle che la partita fosse un Cagliari-Inter).

Nainggolan al Cagliari non sarebbe legato alla cessione di Nandez all'Inter: la situazione

Il probabile arrivo di Nainggolan al Cagliari non è legato alla cessione di Nandez in nerazzurro. Anche perché per Nainggolan non c'è stata una vera trattativa tra Inter e Cagliari, ma è stato il giocatore, insieme al suo agente, a parlare con la propria dirigenza e arrivare all'accordo per la risoluzione del contratto. Resta quindi da vedere se nei prossimi giorni ci sarà una nuova accelerata dell'Inter per Nandez che comunque, come espresso nella sua lettera ai tifosi diffusa sui suoi canali social, desidera lasciare la Sardegna.