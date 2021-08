Nuova avventura in Bundesliga per il 21enne norvegese: operazione definita in prestito con obbligo di riscatto "al verificarsi di determinate condizioni". In caso di acquisto definitivo, l'Eintracht dovrà versare al Milan 12 milioni. Hauge saluta i rossoneri dopo aver collezionato 24 presenze con cinque gol e un assist

Il futuro di Jens Petter Hauge sarà in Bundesliga: il Milan ha infatti comunicato la cessione in prestito con obbligo di riscatto "al verificarsi di determinate condizioni" del 21enne norvegese all'Eintracht Francoforte. La trattativa, in corso da settimane, è stata definita nel weekend e Hauge ha già sostenuto le visite mediche con la sua nuova società. Per acquistare l'attaccante a titolo definitivo, l'Eintracht dovrà versare nelle casse del club rossonero 12 milioni di euro. Si chiude per ora dopo un solo anno l'esperienza italiana di Hauge. "Il club - si legge nella nota ufficiale - ringrazia Jens Petter per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale".