Mentre Leo Messi si prepara a diventare ufficialmente un giocatore del Paris Saint Germain, Neymar esulta per l'arrivo del suo ex compagno al Barcellona. "Di nuovo insieme", ha scritto il brasiliano nelle sue stories su Instagram, postando una foto dei due in maglia blaugrana. Dopo quattro anni i due si ritrovano all'ombra della Tour Eiffel

L'ultima volta che si sono visti in campo, è stata da avversari : uno contro l'altro, nella finale di Copa America, Brasile contro Argentina e Leo a consolare l'amico Neymar al termine della partita. Un altro abbraccio qualche settimana dopo, nel corso delle vacanze, con quella foto scattata a Ibiza in cui Messi si fa ritrarre con alcuni giocatori del Psg, dando credito alle prime voci...

Messi-Neymar: i loro numeri insieme

Insieme, avevano fatto le fortune del Barcellona per 4 stagioni, dal 2013 al 2017: Neymar ci era arrivato dopo una finale di Intercontinentale persa dal suo Santos proprio contro il Barça. Due volte la Liga, 3 Coppe di Spagna, 2 Supercoppe nazionali e una Europea, ma soprattutto la Champions del 2015 (battendo in finale la Juventus) e il Mondiale per Club.



Sono stagioni in cui Messi segna a raffica, sempre in doppia cifra con il picco dei 43 gol nel 2014-15, e Neymar non è da meno: nell'anno della Champions segnano entrambi 10 gol nel torneo, scambiandosi assist a ripetizione. Ora l'obiettivo è ripetersi, portando sul tetto d'Europa un Psg che ha fatto della Champions la sua ossessione e che per raggiungerla ha costruito quello che potrebbe essere uno dei tridenti migliori della storia.