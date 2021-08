Una firma tira l'altra. In attesa dell'annuncio del suo ritorno al Chelsea, Romelu Lukaku ha rinnovato con l'agente Federico Pastorello fino al 2023. Lo stesso procuratore che, due anni fa, postò una foto in viaggio con il suo assistito verso Milano, direzione Inter, in questi giorni a Montecarlo ha perfezionato l'accordo con i Blues. Lukaku è atterrato a Londra nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto. Due giorni fa, in partenza per Monaco dopo le visite mediche per il Chelsea effettuate a Milano, aveva promesso un post di saluto ai tifosi nerazzurri. Messaggio che arriverà con tutta probabilità dopo l'ufficialità dell'operazione. All'Inter andranno 115 milioni di euro, per quella che si appresta a diventare la cessione più remunerativa nella storia del club campione d'Italia. Inter che sta per accogliere Edin Dzeko, Lukaku che torna in Premier dopo due anni. Ormai manca solo la doppia ufficialità.