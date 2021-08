Empoli, in arrivo Cutrone: prestito dai Wolves

Patrick Cutrone torna in Italia. Otto mesi dopo il suo addio alla Fiorentina, l'attaccante classe 1998 giocherà di nuovo in Toscana, ma con la maglia dell'Empoli. È fatta per il suo trasferimento al club azzurro: Cutrone si trasferirà in prestito secco dal Wolverhampton con cui ha svolto il ritiro precampionato. Il giocatore è già in viaggio verso Empoli ed è atteso nelle prossime ore per firmare il contratto e mettersi a disposizione di Aurelio Andreazzoli. Per Cutrone sarà la terza esperienza in Serie A dopo aver vestito le maglie di Milan e Fiorentina: in totale 93 presenze nella massima serie con 17 gol segnati. Nell'ultimo semestre l'attaccante ha giocato in Spagna, con il Valencia, dove ha collezionato appena 101 minuti in campo in sette partite.