Inter, offerta da 12 milioni per Dumfries

C'è una differenza di due milioni di euro tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta del Psv Eindhoven per l'esterno olandese. Le parti trattano a oltranza. In seconda battuta c'è Nandez

Dopo aver chiuso la trattativa per Edin Dzeko, l'Inter è a lavoro per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un nuovo esterno destro. I nerazzurri hanno fatto un passo in avanti per Denzel Dumfries, da sempre primo obiettivo per quel ruolo, offrendo 12 milioni di euro al Psv Eindhoven, club proprietario del cartellino. La richiesta del club olandese, però, è di 14 milioni: c'è una differenza di due milioni. Un gap che le società proveranno a colmare trattando a oltranza per raggiungere l'intesa finale.