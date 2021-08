Il primo giorno di Dzeko: attesa per l'ufficialità

L'attaccante bosniaco ha svolto i controlli di rito e si è spostato ad Appiano Gentile per firmare il contratto biennale e conoscere Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. L'Inter garantirà alla Roma un bonus da 1,5 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions

